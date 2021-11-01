«Бесогон»: УрФУ получает 193 тысячи долларов в год из структур Фонда Ходорковского

Никита Михалков в очередном выпуске своей программы «БесогонTV» назвал Уральский федеральный университет в числе других вузов, которые получают гранты от «Оксфордского Российского фонда» – дочерней компании Фонда Ходорковского. А ректор Виктор Кокшаров, по данным Михалкова, проходил обучение в британском Фонде Джона Смита для будущих лидеров.

Новый выпуск «БесогонTV» – «Дьявол кроется в деталях» – вышел на ютуб-канале. В нем автор Никита Михалков поднимает проблемы трансформации системы образования в России, говорит, что постепенно идет разрушение классической школы, выстраивается «система обесчеловечивания общества, которое должно получить людей не знающих, без кругозора». По мнению автора, это приведет к тому, что из школьников и студентов в будущем будут создавать «рабочий скот для транснациональных корпораций».

В числе прочего Михалков говорит и о том, что десятки российских вузов сегодня получают финансирование от «Оксфордского Российского фонда» – благотворительной организации, которая создана в 2006 году и финансируется Фондом Ходорковского. По данным «БесогонTV», у двух структур совпадают учредители, и 98% денег (4,2 миллиона долларов в прошлом году) «Оксфордский фонд» получает как раз из Фонда Ходорковского. В свою очередь, средства направляются на поддержку науки и студентов.

В список попал и Уральский федеральный университет. По данным Никиты Михалкова, учреждение получает по 193 тысячи долларов в год. Кроме того, ректор Виктор Кокшаров был замечен в числе студентов другого иностранного фонда – Фонда Джона Смита, который поддерживает перспективных специалистов из России.

«Что такое перспективный специалист из России, который обучается по лекалам Англии? Он перспективен для Великобритании, обучившись в Англии, – говорит Михалков. – Вернувшись в Россию, перспективный студент начинает работать. Если он перспективный, он начинает занимать серьезные посты. Не хочу сказать, что все, кто приехал, вредят стране... Но они становятся ректорами, проректорами, учеными, директорами больших предприятий».

Далее автор передачи намекает на то, что после обучения такие специалисты внедряют в России те схемы, которые они получали в Англии.

«Новый День» обратился в пресс-службу УрФУ для предоставления комментария о получении гранта «Оксфордского Российского фонда». Как только ответ поступит, мы его опубликуем.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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