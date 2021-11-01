QR-код о вакцинации приходит с задержкой – как посещать covid-free зоны

Не все из тех, кто поставил прививку, может спокойно ходить в covid-free зоны. Многие екатеринбуржцы имеют проблемы с получением QR-кода, потому что на «Госуслугах» данные появляются с большой задержкой.

В редакцию «Нового Дня» обратился екатеринбуржец Павел Шестаков, который привился «Спутником Лайт» неделю назад, но до сих пор не получил QR-кода.

«Я работаю в офисе, который находится в одном из торговых центров, после указа нам всем сказали: либо удаленка, либо прививка, – рассказал «Новому Дню» Павел. – Неделю назад приехали медики, всех привили «Лайтом», чтобы код пришел сразу. На руки выдали только памятки с рекомендациями. Код так и не пришел, а сейчас мы не знаем, как попасть на работу: в ТЦ без кода не пускают, а «Госуслуги» пишут, что сертификата о вакцинации у меня нет».

В региональном оперштабе «Новому Дню» сообщили, что из-за большого суточного количества вакцинированных передача данных на портал госуслуг, формирование сертификатов с QR-кодами в отдельных случаях может занять несколько рабочих дней (а в некоторых, очевидно, и недель).

«В период ожидания QR-кода человек может предъявить справку о вакцинации, – сообщают в оперштабе. – Если человек вакцинировался в мобильном пункте вакцинации, справку обязаны выдать в поликлинике».

Выходит, что для посещения общественных мест мало поставить прививку в мобильном пункте, нужно еще и специально получать справку в поликлинике, которая может находиться в любом районе.

Так и обратившийся к нам Павел поехал сегодня в поликлинику, которая находится на другом конце города от его офиса, за справкой о вакцинации. Там, по словам молодого человека, образовалась огромная очередь из таких же, как он.

«Справки выдают, но очень медленно, – сообщил «Новому Дню» Павел из поликлиники. – Я сам туда пока не зашел, но люди, выходящие со справками, рассказывают, что медперсонал сами ищут бумажные документы в огромных кипах и уже по ним выписывают справку. В среднем человек сидит в кабинете минут по 15, если не больше».

Екатеринбург, Мария Зыкова

Екатеринбург. Другие новости 01.11.21

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