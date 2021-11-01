В Екатеринбурге запретили парковку возле синагоги и детской поликлиники

В Екатеринбурге еще на двух улицах запретили парковку автомобилей. Как сообщает городской центр организации движения, знаки «Остановка запрещена» и таблички «Работает эвакуатор» теперь установлены на улице Испанских Рабочих от Азина до Мельковской, а также на улице Горького от Куйбышева до Народной Воли. В мэрии отметили, что запретить парковку на этих участках просили горожане. Знаки появились, чтобы увеличить пропускную способность транспорта в этих местах.

Отметим, что на Испанских Рабочих, 38, находится поликлиника детской больницы № 9. На указанном участке улицы Горького, где теперь запрещено парковаться, располагается Екатеринбургский еврейский общинный центр.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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