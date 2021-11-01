Очередной рекорд: 723 заболевших Covid-19 за сутки в Свердловской области

Заболеваемость коронавирусом в Свердловской области растет скачками. За минувшие сутки выявлено еще 723 случая Covid-19, в том числе в Екатеринбурге – 196.

По данным оперативного штаба, на данный момент 936 пациентов находятся в тяжелом состоянии. Из них 505 могут дышать только с помощью аппаратов ИВЛ. В состоянии средней тяжести госпитализирован 8751. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии. За сутки зарегистрирован 31 случай смерти больных коронавирусов. С начала пандемии от болезни скончались 7504 свердловчанина. Число выписанных пациентов впервые превысило полсотни – 512 человек за сутки.

Отметим, что рост заболеваемости в регионе резко ускорился на прошлой неделе. За минувшие семь дней на Среднем Урале заболели коронавирусом 4778 человек.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 01.11.21

В Екатеринбурге запретили парковку возле синагоги и детской поликлиники. / Российские миллиардеры стали богаче на 65 млрд долларов в 2021 году. / QR-код о вакцинации приходит с задержкой – как посещать covid-free зоны. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»