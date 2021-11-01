«Включили попсу и начали пить»: тусовщики без QR-кодов сорвали жертвоприношение на Хеллоуин

Неформалы из Екатеринбурга пожаловались на систему пропуска по QR-кодам, из-за которой не получилось совершить обряд жертвоприношения.

В минувшие выходные в Екатеринбурге были организованы вечеринки по случаю Хеллоуина, однако собралось на них не так много людей, как ожидалось. Виной тому стали QR-коды, без которых любителей нечисти не пустили в ночной клуб.

«У нас каждый год проходит «Хеллоуин пати», и в этом году прямо заметно уменьшилась численность наших гостей, – сообщила «Новому Дню» администратор одного из перформанс-заведений Екатеринбурга Натали Сидорченко. – Шоу-программа, как и всегда, была на высоте, но билетов мы продали мало, прямо видно было этот голый танцпол, к сожалению. Причина здесь одна – это ковид. Во-первых, люди и сами не очень хотят сейчас ходить по клубам, а во-вторых, конечно, QR-коды есть далеко не у всех желающих отметить Хеллоуин. И как раз обязательные прививки ввели прямо перед праздником. Те, кто укололись вакциной специально ради этого, в выходные лежали дома с «отходосами», да еще и пить (имеется в виду алкоголь) нельзя».

Как оказалось, многие молодые люди вместо ночного клуба решили отметить праздник с неформалами. «Новый День» связался с 17-летним участником неформальной молодежной организации, название которой засекречено от СМИ. Свое имя молодой человек тоже решил не раскрывать, а сказал, что он Бога (очевидно, это неформальная кличка).

Бога пояснил, что их организация каждый Хеллоуин совершает различные магические обряды, но в этом году им помешали тусовщики, которые внезапно решили присоединиться к празднику.

«Мы в заброшках обычно собираемся, или в гаражах, или на квартире, раньше в Зеленой Роще, пока там не было охранников. В Хеллоуин у нас необычные собрания, мы вызываем духов, а в этом году даже думали о жертвоприношении какого-нибудь животного. Ну это официальная часть, а после мы достаем напитки, включаем музыку и веселимся, – сообщил Бога. – Так вот в этот раз многие наши участники привели с собой других людей, а те позвали своих друзей, поэтому никакой официальной части не было, они включили попсу и начали пить, танцевать, разные вещи делать. И я ушел».

Расстроенный Бога рассказал корреспонденту «Нового Дня», что незнакомцы пришли на праздник неформалов, потому что общественные места оказались закрыты: «Там в основном мои ровесники были – 17-20 лет. Один мне сказал, что они компанией хотели идти в клуб, но прививка не у всех, поэтому он пришел к своему брату на вечеринку в квартиру. А это была не вечеринка, а наш Хеллоуин. Но квартира-то чужая, я там не мог свое мнение высказывать. Хочется, чтобы скорее все вернулось обратно, и мы спокойно собирались только нашей компанией».

Екатеринбург, Мария Зыкова

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