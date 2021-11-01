В Баранчинском ремонтируют популярный детский сад – за всю историю его существования это происходит впервые

В поселке Баранчинский будет реконструирован детский сад № 25. На эти цели предприятия УГМК ОАО «Святогор» выделит 9,5 млн рублей. Капитальный ремонт здания дошкольного учреждения за всю историю его существования не проводился ни разу.

«До капитального ремонта в числе других проблем наиболее остро стоял вопрос неудовлетворительного состояния кровли здания, – рассказала заведующая МДОУ №25 Любовь Трефилова, – также требовался ремонт фасада, замена систем отопления, канализации и водоснабжения».

Перспектива обновления появилась после подписания Соглашения о социально-экономическом сотрудничестве между администрацией Кушвинского городского округа и ОАО «УГМК» в лице АО «Святогор».

«Капитальный ремонт в детском саду №25 поселка Баранчинского – это очередной пример сотрудничества Уральской горно-металлургической компании в лице АО «Святогор» и администрации Кушвинского ГО, – отметил заместитель директора по социальным и общим вопросам АО «Святогор» Юрий Мурзаев. – Результатом такого взаимодействия стали комфортные условия для малышей и педагогического коллектива дошкольного учреждения».

После проведения аукционов в детском саду первым делом был выполнен ремонт мягкой кровли, установлены новые оконные блоки на первом и втором этажах здания, отремонтирован фасад, заменены внутренние инженерные сети. Более того, после проведения торгов образовалась экономия средств. Это позволило расширить перечень ремонтных работ.

«По предписанию Роспотребнадзора мы отремонтировали подвальное помещение пищеблока, – отметила Любовь Трефилова, – заменили вентиляцию на пищеблоке, приобрели новое оборудование, обновили санитарно-техническое оборудование во всех группах. В числе наружных работ – ремонт отмостки вокруг всего нашего здания, обновление козырька над входом в дошкольное учреждение».

Детский сад №25 – один из самых востребованных в Баранчинском. Сегодня его посещают 245 детей разного возраста. Для их комфортного пребывания ремонт был также выполнен и группах.

Баранчинский, Елена Васильева

Баранчинский. Другие новости 01.11.21

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