За выходные в общественном транспорте Екатеринбурга оштрафовали 187 антимасочников

С ужесточением антиковидных мер в Екатеринбурге снова начались рейды в общественном транспорте. В минувшие выходные муниципальная транспортная комиссия совместно с ГИБДД проверяла автобусные маршруты, проходящие по улице 8 Марта. Всего было составлено 187 протоколов об административном правонарушении.

Результаты рейда показали, что большинство пассажиров в автобусах находились в масках, сообщили в пресс-службе мэрии. Инспекторы напоминали кондукторам, что необходимо постоянно контролировать соблюдение санитарных правил. С 30 октября в общественном транспорте появились листовки, что вход в салон возможен только в маске. Как отметили в администрации, штрафы выписывались нарушителям, которые наотрез отказывались надевать средство индивидуальной защиты.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 01.11.21

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