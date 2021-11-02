Снег и сильный гололед привели к мелким ДТП на дорогах Екатеринбурга (ФОТО)

Дождь, сменившийся снегом и резкими заморозками накануне вечером, привел к сильнейшему гололеду на дорогах. За ночь лед занесло снегом, что только усугубило ситуацию. Несмотря на то, что коммунальщики со вчерашнего вечера счищали снег с улиц и тротуаров, затруднений на дорогах избежать не удалось.

Судя по «Яндекс.Пробкам», сейчас в Екатеринбурге – 5 баллов, движение плотное, хотя час пик уже прошел, многие на этой неделе не работают или работают удаленно, школы закрыты. В разных районах города фиксируются мелкие ДТП. Скорее всего, водители не справились с управлением на скользких дорогах. Сейчас аварии – на улицах Серафимы Дерябиной, Крауля, Челюскинцев, Шаумяна. Из-за этого на участках копятся пробки.

В мэрии Екатеринбурга сообщают, что коммунальные службы всю ночь убирали снег и боролись с последствиями гололеда. Точное число машин и людей обещали назвать чуть позднее.

При этом екатеринбуржцы сообщают, что дороги почищены не везде. «По Вильгельма де Геннина и по Серафимы Дерябиной раскатано, но не чищено. Зато дублер почищен. Может, конечно, и дорогу чистили, но очень давно», – рассказал «Новому Дню» автовладелец. «На Амундсена пробка до Краснолесья», – сообщил другой водитель.

В департаменте информполитики губернатора говорят, что на областных трассах тоже всю ночь работала техника. «На линию вышло 115 единиц техники, в том числе 113 комбинированных дорожных машин, 1 автогрейдер, 1 трактор», – сообщили в ДИПе. Там напоминают, что за содержание дорог регионального значения отвечают девять подрядчиков. Сегодня в их арсенале находятся 1255 единиц снегоуборочной техники.

Если вас не устраивает, как почищена трасса областного значения, можно сообщить в диспетчерскую службу по телефону: (343) 261-79-83. Также замечания можно направлять на телефон горячей линии: (343) 262-50-65 областного управления автодорог.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Екатеринбург. Другие новости 02.11.21

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