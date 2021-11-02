Поликлиника в Истоке получила новые бактерицидные рециркуляторы (ФОТО)

Поликлиника в микрорайоне Исток получила бактерицидные рециркуляторы. Их установили в кабинетах терапевтов и коридорах медучреждения. Важное для обеззараживания воздуха оборудование передал депутат медфракции Екатеринбургской городской думы Михаил Вечкензин.

«Передал поликлинике шесть рециркуляторов для дезинфекции воздуха. Их преимущество в том, что они работают в течение всего дня. И главное – их можно включать в присутствии людей. А это очень важно. Особенно сейчас, когда за день через поликлинику проходит порядка 200 человек с разными простудными симптомами», – прокомментировал Михаил Вечкензин. До этого воздух в больнице чистили ультрафиолетовыми бактерицидными лампами, но их можно включать только в пустом помещении, до и после приема. Эффективность такого оборудования очень низкая, особенно когда идет подъем заболеваемости ОРВИ и коронавирусом. Жители микрорайона обратили внимание на проблему и попросили помощи. «Мы, активисты совета ветеранов, узнали, что есть такая проблема. Обратились к нашему городскому депутату Михаилу Вечкензину, и он очень быстро отреагировал на нашу просьбу. Маски мы носим и расстояние стараемся соблюдать, но все-таки с таким специализированным оборудованием безопаснее и спокойнее», – подчеркнула активист совета ветеранов микрорайона Ольга Щипачева.

Ранее в Истоке филиал поликлиники №2 ЦГКБ №1 получил от депутата холодильник для хранения вакцины «Спутник V». Благодаря этому началась вакцинация в ежедневном режиме. А месяц назад другой отдаленный район, Компрессорный, получил спирограф, тонометры, небулайзеры и индикаторы внутриглазного давления.

Другие депутаты медфракции также продолжают помогать медикам вакцинировать жителей от коронавируса. Анастасия Немец и Николай Смирнягин третью неделю проводят вакцинацию в Академическом районе, Дмитрий Николаев – организует дворовую вакцинацию в Пионерском микрорайоне. При поддержке Алексея Вихарева началась вакцинация в торговом центре Veer Mall: депутат предоставил шатры и мебель для проведения процедуры, оплатил работу волонтеров и охраны. Он же подарил машину скорой помощи паллиативному центру, передал горбольнице №14 паровой стерилизатор, а больнице №23 – автомобиль для доставки врачей на вызовы. На днях в 23-й больнице при финансовой поддержке депутата закончили ремонт рентген-кабинета.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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