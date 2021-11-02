Еще 718 свердловчан заболели Covid-19

В Свердловской области за сутки выявлено 718 случаев Covid-19, в том числе 245 в Екатеринбурге.

По официальным данным, сейчас в тяжелом состоянии находятся 938 человек, 502 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Оперативный штаб подтвердил смерть еще 28 пациентов от коронавируса. За время пандемии от вируса умерли 7 532 свердловчанина.

Всего с начала пандемии заболели 158 812 человек. Выписано за сутки 503 пациента, а общее число выздоровевших достигло 142 952.

Екатеринбург, Никита Кондрашин

Екатеринбург. Другие новости 02.11.21

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