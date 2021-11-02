В Свердловскую область поступила новая партия «Спутника V»

Свердловская область получила 31 800 доз вакцины «Спутник V». Препарат поступил на склады областного государственного автономного учреждения «Фармация», сообщает региональный оперштаб. Власти заявляют, что дефицита вакцины от коронавируса в регионе нет.

«Двухкомпонентная вакцина планомерно распределяется между медицинскими учреждениями региона. Несмотря на то, что спрос на нее увеличился, дефицита вакцины нет. На складах «Фармации» сегодня имеется запас противовирусной вакцины «Спутник V» в объеме еще около 100 тысяч доз», – сообщил директор «Фармации» Андрей Герстнер.

Отметим, что на прошлой неделе в регионе закончилась вакцина «Спутник Лайт». Она была самой популярной у желающих поставить прививки, так как достаточно одной инъекции, чтобы получить QR-код. С 30 октября подтверждение о вакцинации требуется почти во всех общественных местах в Свердловской области.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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