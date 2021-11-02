Начать курс вакцинации нужно до 1 декабря

Вице-губернатор Павел Креков анонсировал новое ужесточение антиковидных мер в Свердловской области. В указ губернатора №100 вносятся следующие поправки.

Во-первых, несовершеннолетним запрещается допуск в торговые центры без сопровождения родителей. «Часто дети болеют бессимптомно, об этом не знают ни они, ни их родители, но могут быть разносчиками инфекции. Взрослые должны иметь QR-коды и должны смотреть за своими детьми и ограничивать их перемещение», – пояснил чиновник.

Во-вторых, власти будут рекомендовать предприятиям и учреждениям перевести всех непривитых сотрудников на удаленный режим работы.

В-третьих, сдвигаются требования к допуску свердловчан в общественные места, объявленные covid-free зонами. Если раньше можно было попасть туда по справке о введенной первой дозе вакцины до 15 декабря, то сейчас, для ускорения темпов вакцинации, посетители ТЦ, кафе, ресторанов, музеев и административных зданий должны поставить первую прививку до 1 декабря.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 02.11.21

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