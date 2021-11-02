В конце недели будет известно, продлят ли нерабочие дни

В Свердловской области могут продлить нерабочие дни, однако сейчас власти не готовы сделать это. «Понять, как изменится ситуация завтра-послезавтра-послепослезавтра, невозможно. Мы будем ориентироваться на специалистов – Роспотребнадзор, эпидемиологов. Сегодня вторник. Мы еще выводов не делаем, этот вопрос, разумеется, будет рассматриваться – идти продолжением выходных дней или есть возможность идти другим путем. Когда появится информация, как идет эта неделя, будет понятно, как идти дальше», – пояснил сегодня на брифинге вице-губернатор Павел Креков.

Накануне стало известно, что власти Нижегородской области продлили режим нерабочих дней с сохранением заработной платы еще на неделю.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 02.11.21

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