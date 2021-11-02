15% свердловчан привились в ТЦ

Сегодня в области работает около 160 пунктов стационарной вакцинации в поликлиниках, а в торговых центрах за все время прививочной кампании привилось 15% вакцинированных граждан.

Об этом сообщил сегодня на брифинге Павел Креков, добавив, что и на предприятиях идет массовая вакцинация – работают выездные бригады по заказу, за последнее время количество вызовов увеличилось.

Жители области считают небезопасными пункты вакцинации в поликлиниках, однако в оперштабе отмечают, что в таких пунктах вакцинации обрабатывают помещения и стараются разделить потоки вакцинирующихся. В торговых центрах, по словам Павла Крекова, ничуть не безопаснее, так как там нарушается масочный режим.

Сегодня увеличено количество мобильных прививочных пунктов в торговых центрах и продлены часы их работы, несколько бригад вакцинации перевели из городов области в Екатеринбург, так как прививку стремится поставить большое количество людей.

Екатеринбург, Мария Зыкова

Екатеринбург. Другие новости 02.11.21

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