Павел Креков: «Нет QR-кода? Звоните на номер 122»

Вице-губернатор Павел Креков посоветовал свердловчанам звонить по телефону 122, если возникли проблемы с получением QR-кода.

На брифинге чиновника спросили, что делать, если человек перенес коронавирус, но в больнице ему поставили диагноз «ОРВИ». В таком случае у переболевшего нет кода, который требуется для посещения общественных мест. Креков отметил, что необходимо позвонить по номеру 122. Там переведут на специального оператора, который поможет разобраться в ситуации. «Вероятнее всего, это компьютерный сбой. Если у человека есть история болезни, и там отмечен факт заболевания Covid-19, то ошибка в системе должна быть исправлена», – прокомментировал чиновник.

Также Креков сообщил, что наличие антител после перенесенной болезни не является противопоказанием к вакцинации. «Сегодня появились исследования, которые говорят: выработанные антитела после заболевания более уязвимы, чем антитела после прививки. Прививка не нанесет вреда здоровью, если у человека уже есть антитела», – заверил вице-губернатор.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Ольга Тарасова

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