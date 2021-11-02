В страшном пожаре в селе Кашинском сгорели новорожденная девочка и 2-летний мальчик, еще двоих малышей спасли (ФОТО)

Новорожденную девочку и двухлетнего мальчика не смогли спасти из пожара в частном доме в селе Кашинском. Соседи помогли выбраться еще двум сестрам – 3 и 4 лет. Всего в семье, которая состоит на учете в ПДН, было пятеро детей.

Сообщение о пожаре поступило в 11:38. На улице Ленина загорелся частный деревянный дом, в котором жила 28-летняя мать-одиночка с пятью детьми. По предварительным данным, женщина затопила печь и куда-то ушла. Четверо детей – самой младшей из которых не было и года, а старшей четыре – остались дома одни.

«За время отсутствия женщины по неустановленной пока причине произошло возгорание. Двое детей к тому моменту уже не спали, поэтому обнаружившие пожар соседи сумели быстро помочь им эвакуироваться. Однако еще двоих детей – мальчика 2019 г.р. и девочку 2021 г.р. – спасти не удалось», – сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Свердловской области.

По данным ГУ МЧС РФ по Свердловской области, дом выгорел дотла за час. К 12:30 пожар был локализован, потушен – к 14:33. Спасенным Дарье и Ксении всего 3 и 4 года. Старший 11-летний брат в момент пожара находился у родственников в Екатеринбурге.

«Мать погибших детей состоит на учете в службе по делам несовершеннолетних территориального ОВД. Ранее сотрудники полиции уже привлекали ее к ответственности за ненадлежащее воспитание несовершеннолетних. Она имеет судимость за кражи, официально является матерью-одиночкой. Ранее судимый отец детей в настоящее время отбывает наказание за совершенное преступление в местах лишения свободы. Представители МВД, СКР и МЧС проводят совместную работу по выяснению причин произошедшей трагедии», – сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По факту пожара Камышловским межрайонным следственным отделом СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст.109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум лицам».

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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