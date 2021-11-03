В четвертую волну коронавируса пассажиропоток в поездах вырос на треть

В октябре этого года уральцы стали активнее путешествовать на поездах. Пассажиропоток в поездах дальнего следования от станций Свердловской железной дороги вырос на 33,6% по сравнению с октябрем прошлого года, билеты купили полмиллиона человек. В пригородном сообщении было отправлено 1,7 млн пассажиров, рост составил 5,2%. В пресс-службе СвЖД уточнили, что в октябре этого года на СвЖД общий пассажирооборот вырос на 21,2%.

За девять месяцев этого года с вокзалов и станций СвЖД отправлено 22,7 млн пассажиров – на 14,6% больше, чем в тот же период прошлого года. Прирост по пригородным поездам составил 10,8% (17,2 млн), а в поездах дальнего следования – 28,3% (5,5 млн).

В целом по России пассажиропоток в октябре также вырос, хотя и чуть меньше – на 12,2%, перевезено 92 миллиона пассажиров. В пригородном сообщении количество отправленных пассажиров выросло на 11,1% – до 84,9 млн человек, в дальнем следовании выросло на 27,2% – до 7,1 млн человек. Рост пассажиропотока во всех типах поездов за девять месяцев этого года составил 20,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Добавим, в Свердловской области прошлый октябрь с точки зрения заболеваемости коронавирусом был спокойнее. После сентябрьского снижения шел рост, но пик пришелся на ноябрь. В октябре 2020 года ежедневно заболевало 240-280 человек. Максимальная смертность составляла 10 человек в сутки. В этом году прирост заболеваемости начался с 520 человек и сейчас превышает 700 человек в сутки, умирают по 30-40 человек ежедневно.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

Екатеринбург. Другие новости 03.11.21

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