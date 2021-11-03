Боец клуба «Архангел Михаил» Иван Штырков проведет бой в Москве на турнире АСА-131. Его соперником станет боец «Рати» из Старого Оскола Артур Астахов. Екатеринбуржец занимает шестое место в рейтинге полутяжелых бойцов лиги, а его оппонент – пятое.

Сегодня они провели процедуру face to face, а завтра их ждет взвешивание. Оба должны показать вес 93 кг. В пятницу же спортсменов ждет трехраундовый бой. Турнир пройдет в «Баскет холле» в режиме ковид-фри – на трибуны допустят только привитых, переболевших или людей с медотводами и ПЦР-тестами.

Напомним, последний бой Штырков провел 26 марта 2021 года, тогда он одержал победу раздельным решением судей над Маратом Гуговым. Прежде, в декабре 2020 он проиграл Магомеду Исмаилову, это был его первый бой в АСА.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 03.11.21

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