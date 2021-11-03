Завтра день Казанской иконы Божьей Матери. Какие приметы и поверья есть о нем

Завтра в России отмечают сразу два праздника. Первый – государственный, День народного единства, второй – православный, день Казанской иконы Божией Матери, но, как и светский, он связан с избавлением Москвы от захватчиков в 1612 году. Перед решающим боем ополченцы во главе с полководцами Мининым и Пожарским всю ночь молилось перед найденным в Казани образом Богоматери. И, согласно поверью, она помогла русским одержать победу над поляками. После избавления Москвы от захватчиков князь Дмитрий Пожарский построил Казанский собор, куда в 1636 году был помещен чудотворный образ, а спустя еще несколько лет – в 1649 году – царь Алексей Михайлович Тишайший распорядился сделать праздник иконы государственным.

В этот день, по приметам, смотрят, какой будет зима. В народе говорят: «Что Казанская покажет, то и зима скажет». Если на утро стоит туман, продержится тепло, а ясный день сулит скорое похолодание.

На Руси считалось, что если заключить брак в этот день, то он будет крепким. Девушки на выданье же загадывали на березовых листиках суженого – для этого надо было посмотреть на листочек, покрытый инеем, как в зеркало. Также в этот день запрещалось ругаться и браниться, сквернословить, желать кому-то зла. Святой образ, купленный в день иконы Казанской Божьей Матери, считали особо сильным – люди верили, что он защищает дом от недобрых гостей, пожаров и болезней.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 03.11.21

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