Подрядчики на проектах благоустройства не получили прибыль из-за скачка цен на стройматериалы

Резкий рост цен на стройматериалы ударил по подрядчикам, которые выиграли конкурсы по благоустройству общественных мест в 2021 году. Некоторые компании выполнили проекты без прибыли, или даже ушли в убыток. Тем не менее в Свердловской области за счет средств федеральной программы «Комфортная городская среда» было благоустроено 66 объектов, еще пять находятся в стадии завершения работ.

«Если в прошлом году пандемия коронавируса сказалась на количестве рабочих рук (было мало мигрантов, – прим. ред.), то в этом году основной проблемой подрядчиков стал резкий рост цен на строительные материалы. Отторговав конкурс по фиксированной цене, компании были вынуждены закупать материалы более дорогие, чем предполагалось. Иногда в полтора-два раза дороже. Те, кто правильно выстроил свою работу и еще зимой закупил необходимый объем стройматериалов и малых архитектурных форм, практически не пострадали. Компании, которые отложили закупку, сработали на проектах без прибыли. Возможно, даже был некий убыток», – рассказал на пресс-конференции министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

За счет федерального финансирования в 2021 году в Свердловской области был запланирован 71 проект благоустройства общественных территорий. Почти все выполнены, осталось только пять незавершенных объектов. Это парк XXII Партсъезда в Екатеринбурге, общественные территории в Новоуральске, Рефтинском, Камышлове и Богдановиче. Всего, по оценкам министерства, к концу года в регионе будет благоустроено более 150 общественных мест, включая дворы за счет средств жителей.

Николай Смирнов напомнил, что с 1 декабря начнется отбор заявок на благоустройство городских территорий на 2023 год. Финансирование программы «Комфортная городская среда» останется на прежнем уровне: 1,6 миллиарда рублей поступает из федерального бюджета и порядка 500 миллионов рублей тратят область и муниципалитеты.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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