Цифра дня: с 30 октября прививочная кампания в УрФО ускорилась в 11 раз

В УрФО продолжается прививочная кампания против коронавирусной инфекции нового типа. Согласно статистике, с 30 октября (после объявления нерабочей недели и повсеместного вода системы QR-кодов) темпы вакцинации в Уральском федеральном округе выросли в среднем до 84 тысяч человек в сутки. Это в 11 раз больше, чем в начале октября, сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе уральского полпредства.

На 3 ноября в округе вакцинировано первым компонентом более 4,7 млн человек – это 38,3% от всех жителей УрФО. Вторым компонентом – почти 4 млн человек. Активнее всего прививаются жители Свердловской и Челябинской областей.

Для сравнения, в начале октября в сутки вакцинировались около 7,5 тысяч жителей УрФО. С 8 октября, когда регионы начали вводить для стимулирования населения еще и обязательную вакцинацию отдельных категорий граждан, данный показатель вырос до 16 тысяч человек.

Регионы УрФО значительно нарастили темпы вакцинации, но расслабляться нельзя, считает полпред Владимир Якушев. «Для нас это не просто цифры – это спасённые человеческие жизни. Сейчас вакцинация и ответственное соблюдение всех ограничительных мер – главные способы сохранить людей. Не стоит расслабляться в выходные дни. Их нужно использовать как возможность привиться и дать организму восстановиться в первые дни после ввода компонента», – отметил Владимир Якушев.

Екатеринбург, Елена Васильева

Екатеринбург. Другие новости 03.11.21

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