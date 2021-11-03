Энергетики на 4 дня переходят на особый режим работы

Производственные объекты Свердловского филиала «Т Плюс» и Екатеринбургской теплосетевой компании в 4 праздничных дня будут работать в особом режиме.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Свердловского филиала группы «Т Плюс», энергетики приняли все меры для обеспечения энергобезопасности региона в период с 4 по 7 ноября 2021 года. Оборудование станций и тепловых сетей полностью подготовлено к работе в праздничные дни. Принятые меры позволят работать точно в соответствии с диспетчерскими графиками. Кроме того, согласно утвержденному графику будут нести круглосуточное дежурство бригады линейного персонала, чтобы исключить возможные технологические нарушения на объектах теплоснабжения.

Энергетиками также определен порядок оперативного взаимодействия с органами МВД, подразделениями МЧС России по Свердловской области в случае возникновения аварий, чрезвычайных ситуаций или других происшествий. Предусмотрена четкая схема оповещения руководства производственных площадок, вызова в случае необходимости аварийно-ремонтных бригад. В филиале будут нести круглосуточное дежурство 8 аварийно-восстановительных бригад (32 чел.) и 16 единиц специальной техники.

Екатеринбург, Елена Васильева

Екатеринбург. Другие новости 03.11.21

Цифра дня: с 30 октября прививочная кампания в УрФО ускорилась в 11 раз. / Подрядчики на проектах благоустройства не получили прибыль из-за скачка цен на стройматериалы. / В храмы Екатеринбурга прихожан пускают без QR-кода. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»