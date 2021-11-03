На Среднем Урале снова более 700 случаев коронавируса за день

В Свердловской области за последние сутки зарегистрирован 721 случай коронавируса. Из них 167 – в Екатеринбурге. С начала пандемии в регионе зафиксировано 159 533 случая.

«Состояние 937 госпитализированных оценивается как тяжелое, 598 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 503 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести в больницах региона составляет 8520. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии», – сообщили в оперштабе.

Смертность в Свердловской области снижается. Сообщается еще о 28 умерших – месяц назад ежедневно умирали более 40 человек. За полтора года от инфекции скончались 7 560 жителей региона.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

Екатеринбург. Другие новости 03.11.21

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