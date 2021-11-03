В длинные выходные увеличат количество рейдов в ТЦ

В Свердловской области в 2,5 раза увеличили число контролеров, которые проверяют соблюдение масочного режима и пропуск по QR-кодам в общественных местах. Как сообщили в департаменте информационной политики, во время длинных праздничных выходных будут работать 380 групп. Они буду проводить рейды по торговым центрам, заведениям общепита, спортивным и культурным учреждениям, а также в общественном транспорте.

Напомним, нерабочие дни в Свердловской области начались с 30 октября. За четыре дня контрольные группы проверили уже 9 тысяч магазинов и кафе и более двух тысяч автобусов и трамваев. За четыре дня проверок были составлены 787 протоколов за нарушение антиковидных правил. Как правило, штрафы выписывают гражданам, которые наотрез отказываются надевать маску. С остальными нарушителями проводят профилактические беседы – их было более 11 тысяч.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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