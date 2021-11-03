В Асбесте обстреляли машину врача ковидария. Возбуждено дело о хулиганстве

В Асбесте накануне поздно вечером обстреляли автомобиль врача-реаниматолога, припаркованный рядом с местной инфекционной больницей №1. В медучреждении организован ковидный госпиталь. Неизвестный стрелял из огнестрельного оружия. Пули попали в машину и здание больницы. Пострадавших в результате инцидента нет, сообщили в пресс-службе областного следственного комитета.

По данному факту в полиции было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». «В связи с большим общественным резонансом сегодня территориальным следственным отделом СКР перед прокурором заявлено ходатайство об изъятии уголовного дела из производства органов полиции и передаче его в подразделение СК России для дальнейшего расследования. В случае удовлетворения данного ходатайства следствием СКР будут проведены необходимые следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося, сбор и закрепление доказательственной базы», – сообщили в ведомстве.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 03.11.21

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