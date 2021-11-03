Ростехнадзор: треть свердловских муниципалитетов не готовы к отопительному сезону

Уральское управление Ростехнадзора выявило нарушения в подготовке к отопительному сезону в Свердловской области. По данным ведомства, на 1 ноября к зиме были полностью готовы только 34 из 94-х муниципальных образований региона.

31 муниципалитет (33%) признаны не готовыми. Речь идет о получении технического паспорта, а не наличии тепла в домах. Основные нарушения, из-за которых часть муниципалитетов не прошли проверку Ростехнадзора: это неготовность теплоснабжающих и теплосетевых организаций к зиме и отсутствие документа, который подтверждает нормативный запас топлива. Стоит отметить, что муниципалитеты должны получить паспорт готовности до 15 ноября. При устранении всех замечаний комиссии Ростехнадзора проведут повторную проверку.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 03.11.21

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