В карантикулы-2021 свердловчане меньше путешествуют и больше сидят в интернете, чем год назад

Связисты подсчитали, что нерабочие дни самыми популярными направлениями у свердловчан стали Челябинск, Тюмень и Пермь. В эти города отправился каждый третий абонент «Мегафона». А еще многие уехали в Санкт-Петербург и Москву.

Внутри Екатеринбурга жители, наоборот, стали перемещаться меньше: среднее расстояние, преодолеваемое екатеринбуржцем ежедневно, сократилось на 24% – с 8,7 километров до 6,6.

Среди горожан, которые решили покинуть город в нерабочие дни, 82% отправились в ближайшие населенные пункты, а 18% – в другие регионы. К слову, в прошлогодние нерабочие дни на дальние расстояния путешествовало больше людей.

В этом году свердловчане уезжали в Березовский, Верхнюю Пышму, Нижний Тагил, Первоуральск и Арамиль. А из других регионов популярными среди жителей оказались Челябинск, Тюмень и Пермь.

Уровень миграции населения в нерабочие дни высок – кроме Екатеринбурга, много людей уехало из Москвы, Калининграда, Санкт-Петербурга, Саратова и Нижнего Новгорода.

Как сообщает пресс-служба «Мегафона», в карантин этого года люди начали больше пользоваться мобильным интернетом. В осенние нерабочие дни абоненты потратили на 36% больше интернет-трафика, чем в весенний период самоизоляции 2020 года. Это, по мнению аналитиков, связано в цифровизацией бизнес-процессов.

Екатеринбург, Мария Зыкова

Екатеринбург. Другие новости 03.11.21

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