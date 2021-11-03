QR-коты и виртуальный фестиваль фольклора: как пройдет День народного единства в Екатеринбурге

День народного единства, который отмечается в России 4 ноября, второй год подряд пройдет в режиме онлайн. Из-за сложной эпидемиологической ситуации отменяются все уличные акции.

Самым заметным мероприятием станет «Ночь искусств – 2021», объединяющая музеи, театры и библиотеки по всей Свердловской области. Культурные учреждения будут транслировать праздничные программы на своих страницах в соцсетях. Чтобы привлечь внимание к акции, организаторы расставили рядом с площадками специальные указатели – светящиеся «QR-коты». С ними можно сделать селфи и выложить в соцсети с хештегом «Ночь искусств». Авторы самых забавных публикаций получат призы.

В онлайн-формате также пройдет фестиваль традиций и обычаев народов России. Площадкой станет областной дворец народного творчества на Уралмаше. «На интерактивной площадке национальные коллективы покажут зрителям аутентичные обряды Урала и традиции фольклорного пения, проведут мастер-классы: «Гончарное ремесло», «Художественная резьба по дереву», «Изготовление традиционной народной куклы», «Нижнетагильская лаковая роспись по металлу». Любители кулинарного искусства смогут принять участие в фестивале национальной кухни. Также в ходе фестиваля состоится круглый стол «Традиционные обряды в современной жизни народов Урала». Завершится праздничная программа трансляцией большого праздничного концерта «Быть едиными навек!», – сообщили в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

С 3 по 7 ноября в Свердловской области проходит «Большой этнографический диктант». Принять в нем участие можно на сайте miretno.ru. В Екатеринбурге была организована только одна офлайн-площадка на базе Дома добровольцев. Как сообщает ДИП, желающих написать диктант были сотни, но организаторы пригласили только семь человек – волонтеров, которые представляют разные народы. На диктант они пришли в своих национальных костюмах.

Также 4 ноября добровольцы акции «Мы вместе» будут раздавать продуктовые наборы пожилым людям. Ранее в «Единой России» рассказали, что партийные волонтеры будут раздавать прохожим ленточки с триколором. Все остальные праздничные флешмобы пройдут онлайн.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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