Где привиться в длинные выходные: график работы пунктов вакцинации

Все праздничные выходные в Екатеринбурге и области продолжат работать пункты вакцинации в торговых центрах. Тех, кто пришел на прививку, обещают пустить без QR-кодов. Количество бригад медиков и время работы продлили. Публикуем график на все выходные.

В Екатеринбурге

– Екатеринбургский государственный цирк (ул. 8 Марта, 43) – с 9.00 до 19.00

– ТРЦ VEER Mall (пр. Космонавтов, 108Д) – с 9.00 до 19.00

– ТЦ «ОМЕГА» (пр. Космонавтов, 41) – с 9.00 до 19.00

– ТРЦ «Академический» (ул. Краснолесья, 133) – с 9.00 до 19.00

– ТРЦ «Гринвич» (ул. 8 Марта, 46) – с 9.00 до 19.00

– ТЦ «МЕГА» (ул. Металлургов, 87) – с 9.00 до 20.00

– ТРЦ «Алатырь» (ул. Малышева, 5) – с 9.00 до 19.00

– Аэропорт «Кольцово» (пл. Бахчиванджи, 1, терминал внутренних авиалиний, 1 этаж, здравпункт) – по 6 ноября, 7 ноября – выходной; с 9.00 до 19.00 (перерыв с 13.30 до 14.30)

– ТРК «Парк Хаус» (ул. Сулимова, 50) – с 9.00 до 19.00

– ТЦ «МАКСИДОМ» (ул. Тверитина, 45) – с 9.00 до 19.00

– ТЦ «Дирижабль» (ул. Академика Шварца, 17) – с 9.00 до 19.00

– ТРЦ «Кировский» (пер. Сиреневый бульвар, 2) – с 9.00 до 19.00

– Гипермаркет «Сима-Ленд» (ул. Черняховского, 86/12, 1 этаж) – с 9.00 до 19.00

В Нижнем Тагиле

– ТРЦ «DEPO» (Свердловское шоссе, 31Б) – с 4 по 7 ноября с 10.00 до 20.00

– ТРЦ «Квадрат» (ул. Пархоменко, 41) – с 4 по 7 ноября с 12.00 до 17.00

В Серове

– КТ «Родина» (ул. Ленина, 179) – с 9.00 до 16.00

– Гипермаркет «Семейный» (ул. Заславского, 37) – с 11.00 до 16.00

– ТЦ «Nebo» (ул. Ленина, 215) – с 12.00 до 20.00

В Реже

– ТЦ «Березка» (ул. Ленина, 1) – с 10.00 до 18.00

Желающим сделать прививку против COVID-19 необходимо взять с собой паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Для удобства граждан и сокращения времени пребывания в пункте вакцинации можно заполнить прикрепленные документы заранее.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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