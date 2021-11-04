За сутки коронавирус подтвердился еще у 730 жителей Среднего Урала

За последние 24 часа в Свердловской области зарегистрировано 730 новых случаев коронавируса и 35 смертей. В тяжелом состоянии остаются по-прежнему много пациентов.

По данным регионального оперштаба, в медучреждениях находится 950 тяжелых больных, из них 616 – в реанимациях, 517 – на аппаратах ИВЛ. Еще 8 411 пациентов – в состоянии средней тяжести.

Всего с начала пандемии зарегистрировано уже 160 263 случая Covid-19 и 7 595 смертей. Из больниц за это время выписаны 144 001 человек.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Екатеринбург. Другие новости 04.11.21

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