В Екатеринбурге коммунальщик скончался во время копки котлована: его засыпало землей (ФОТО)

В Екатеринбурге при копке котлована на улице Герцена один из рабочих упал в яму и его засыпало землей. 42-летний мужчина скончался на месте. Следственный комитет начал проверку.

Инцидент произошел накануне вечером на улице Герцена. Коммунальные рабочие экскаватором копали котлован. Когда яма была частично вырыта, один из сотрудников спустился, чтобы установить отметки для дальнейших работ. В этот момент обвалился грунт и мужчина упал на глубину около 3,5 метра, после чего его засыпало землей. От полученных травм он скончался на месте.



Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Свердловской области, по данному факту начата проверка.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Екатеринбург. Другие новости 04.11.21

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