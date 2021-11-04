Предупреждение о непогоде от МЧС: будет снег и гололед, ветер – до 19 м/с

В Свердловской области завтра может резко испортиться погода. МЧС предупреждает о сильном ветре с порывами до 19 м/с, мокром снеге и гололеде.

«Возможно налипание мокрого снега на провода, которое может привести к нарушению энергоснабжения. Гражданам, кого сильный ветер застал на улице, рекомендуется избегать нахождения около стен домов, так как с крыш и балконов возможно падение шифера и других предметов. Автовладельцам не стоит парковать автомобили вблизи деревьев и рекламных конструкций», – советуют в МЧС.

Автолюбителям напоминают, что давно пора «переобуться» на зиму, но даже на зимней резине стоит быть предельно внимательными.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Екатеринбург. Другие новости 04.11.21

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