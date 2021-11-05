В Нижнем Тагиле легковушку намотало на столб, погибли парень с девушкой (ФОТО)

В Нижнем Тагиле Opel Astra съехал с дороги на бордюрный камень, после чего машину отбросило на столб и буквально намотало на опору. В аварии погибла 17-летняя девушка и 21-летний парень – пассажиры автомобиля. 20-летний водитель госпитализирован.

ДТП случилось накануне вечером на Черноисточинском шоссе в Нижнем Тагиле. В пресс-службе УГИБДД по Свердловской области сообщили, что 20-летний водитель Opel Astra ехал со стороны улицы Челюскинцев в сторону Октябрьского проспекта, но не справился с управлением и наехал на бордюрный камень. После этого машину откинуло на опору линии электропередачи. Легковушка влетела в столб боком и почти согнулась пополам.

В аварии погибли два пассажира Opel Astra: 17-летняя девушка и 21-летний парень. Водитель госпитализирован с сотрясением головного мозга, ушибом правого бедра, ушибом грудной клетки и другими травмами.

«Ранее мужчина привлекался один раз за нарушения правил дорожного движения, стаж вождения – 2 года. Автоинспекторы провели освидетельствование водителя на состояние опьянения, опьянение не установлено», – сообщили в УГИБДД. По факту ДТП проводится расследование.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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