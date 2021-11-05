Количество случаев коронавируса в Свердловской области перевалило за 161 тысячу

В Свердловской области за сутки зарегистрировано 738 новых случаев коронавируса, а общее число с начала пандемии составляет уже 161 001. Умерли за последние сутки 28 человек, всего – 7 623.

По данным регионального оперштаба, в больницах области в тяжелом состоянии находятся 927 пациентов, из них 598 – в реанимациях, 512 – на ИВЛ. В состоянии средней тяжести – еще 8497 человек. Остальные пациенты – в удовлетворительном состоянии.

За сутки из больниц выписали 514 вылечившихся.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Екатеринбург. Другие новости 05.11.21

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