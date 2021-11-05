Пристегнули к батарее и долго пытали: в Нижнем Тагиле будут судить двух рецидивистов (ФОТО)

В Нижнем Тагиле будут судить двух рецидивистов, которые жестоко пытали своего знакомого. Они пристегнули мужчину к батарее, обрили наголо, били и издевались. Пострадавший терял сознание, но когда приходил в себя – его снова били. Сейчас фигуранты дела обвиняются в совершении разбойного нападения, хищении оружия, угрозе убийством, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и грабеже.

Расследование уголовного дела завершено и направлено в суд Ленинского района Нижнего Тагила.

Как сообщил глава пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых, инцидент произошел 26 июня 2021 года. 38-летний пострадавший (который, кстати, тоже ранее судим) распивал алкоголь со своими знакомыми – 30-летним и 32-летним рецидивистами. Один из них, Архипов, ранее судим по самым разным статьям 12 раз. Второй – Макаров ранее судим по ч.2 ст.159 и ч.2 ст.158 УК РФ.

«На случайном «фуршете» потерпевший имел неосторожность обмолвиться перед собутыльниками, что он срок отбывал якобы за насильственное преступление. Именно это обстоятельство, по предварительным данным, и послужило причиной резкой агрессии. Дело тут же дошло до рукоприкладства, – рассказал Валерий Горелых. – Озлобившиеся «коллеги» пристегнули оппонента наручниками к батарее и стали издеваться, требуя под угрозой пистолета 30 тысяч рублей. Пострадавший периодически терял сознание от пыток, но после того как приходил в себя, его вновь продолжали избивать».

По данным полиции рецидивисты обрили прикованного к батарее мужчину, забрали у него ключи от дома и телефон. Спасло его только то, что истязатели перепили алкоголя и уснули. Тогда мужчина сумел освободиться и вызвать полицию.

«Прибывшие в эпицентр событий сыщики уголовного розыска задержали доморощенных гангстеров и отправили их в СИЗО, где они сейчас и находятся в ожидании вердикта суда по букету статей, который им инкриминируют представители МВД: ч.1 ст.226, ч.1 ст.119, ч.2 ст.111, ч. 2 ст. 162, ч.2 ст. 161 УК РФ», – добавил Валерий Горелых.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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