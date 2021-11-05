Синоптики продлили предупреждение о непогоде на 6 ноября: будет сильный ветер и мокрый снег

В Свердловской области 6 ноября местами ожидается сильный ветер с порывами до 20 м/с, гололед и мокрый снег. МЧС рекомендует соблюдать меры безопасности.

Напомним, предупреждение было объявлено накануне и распространялось на 5 ноября, но сейчас в ГУ МЧС региона сообщили, что на 6 ноября действие продлено.

«В связи с прогнозируемыми погодными явлениями возможно налипание мокрого снега на провода, которое может привести к нарушению энергоснабжения. Гражданам, кого сильный ветер застал на улице, рекомендуется избегать находиться около стен домов, так как с крыш и балконов возможно падение шифера и других предметов. Автовладельцам в целях недопущения повреждения транспортных средств не стоит парковать автомобили вблизи деревьев и рекламных конструкций», – напоминают спасатели.

На летней резине никуда ездить уже нельзя, на зимней стоит соблюдать скоростной режим и не выполнять опасных маневров. Пешеходам советуют передвигаться медленно, потому что будет скользко.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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