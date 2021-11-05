Штырков подрался в Москве и отправил соперника в нокаут

Боец клуба «Архангел Михаил» из Екатеринбурга Иван Штырков, находясь в Москве, отправил соперника в нокаут – бой состоялся на турнире АСА 131. Соперником уральца стал спортсмен из Старого Оскола Артур Астахов.

Поединок закончился в первом раунде – за семь секунд до перерыва Штырков жестко пробил в челюсть соперника, и тот оказался на настиле. Ивану осталось только добить Астахова, чтобы судья зафиксировал победу.

Это вторая подряд победа Ивана в лиге АСА и 19 в карьере. Теперь его ждет поединок с бойцом из топ-5 рейтинга полутяжёлого дивизиона организации, а возможно и титульное противостояние.

«Сейчас много эмоций. Я готов к любым вызовам. Лига знает – я никогда не отказывался от соперников, я готов, если лига посчитает меня достойным претендентом. Я всегда отдаю себя и выкладываюсь на 100 000 % – для меня это больше чем спорт, больше чем деньги – это ответственность», – сказал Штырков.

Кроме того, он поблагодарил семью и команду за поддержку: «Хочу сказать спасибо моей семье. Мама, папа, Женя – вы самое дорогое, что есть у меня. Хочу поблагодарить Игоря Алексеевича Алтушкина, который делает сумасшедшие вещи для людей, а не только для спортсменов. Хочу сказать спасибо моей команде «Архангел Михаил», Академии единоборств РМК и тренеру Всеволоду Цирке».

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 05.11.21

Синоптики продлили предупреждение о непогоде на 6 ноября: будет сильный ветер и мокрый снег. / Пристегнули к батарее и долго пытали: в Нижнем Тагиле будут судить двух рецидивистов (ФОТО). / Количество случаев коронавируса в Свердловской области перевалило за 161 тысячу. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»