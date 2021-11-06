В Екатеринбурге 4-летнего ребенка сбил автобус

Маленького мальчика сбил автобус в Юго-Западном районе Екатеринбурга. Молодая женщина с 4-летним сыном переходила дорогу по «зебре», и попала под колеса автобуса. Как сообщили в пресс-службе городского ОГИДД, мать пояснила, что, подойдя к пешеходному переходу, остановилась, посмотрела по сторонам. Она увидела автобус, но думала, что он остановится. Ребенка отвезли в детскую больницу.

Полиция установила, что автобусом НЕФАЗ 76 маршрута управлял 57-летний мужчина, стаж – 15 лет. По его словам, он подъезжал к остановке «Микрохирургия глаза» на улице Бардина, видел стоящих пешеходов на остановке и сбавил скорость, но неожиданно для него женщина с ребенком стала переходить дорогу.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 05.11.21

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