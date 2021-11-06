В Екатеринбурге взорвался газовый баллон в районе ТЭЦ (ФОТО)

Сегодня на юге Екатеринбурга взорвался газовый баллон. Очевидцы испугались: они сообщают, что видели в районе ТЭЦ «большой черный гриб».

«Бабахнуло так, что стены на складе затряслись. Слышно было даже возле перекрёстка на Патриса Лумумбы», – написал читатель паблика «Инцидент. Екатеринбург».

В пресс-службе ГУ МЧС Свердловской области сообщили, что в ангаре на улице Академика Войновского, 1а произошел «хлопок» газового баллона.

Загорелись резиновые покрышки, площадь пожара составила 100 квадратных метров. Пострадавших нет. На месте работали 18 человек личного состава, 6 единиц пожарно-спасательной техники. В 14:49 пожар потушили.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 06.11.21

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