В Свердловской области выявлен еще 741 новый случай Covid-19

За прошедшие сутки в Свердловской области был выявлен 741 случай новой коронавирусной инфекции. Из них 207 – в Екатеринбурге.

Как сообщают в региональном оперштабе, состояние 939 госпитализированных оценивается как тяжелое, 596 из них находятся в реанимации, в том числе 483 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, лежащих в больницах региона, составляет 8 366. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.

За сутки выписан 521 человек, всего – 145 036.

Зарегистрировано 27 случаев смерти больных Covid-19. Всего с начала пандемии – 7 650.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 06.11.21

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