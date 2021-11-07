В Свердловской области 950 больных коронавирусом находятся в тяжелом состоянии

За прошедшие сутки на Среднем Урале выявлено 737 новых случаев Covid-19, в том числе 170 – в Екатеринбурге.

По сообщению регионального оперштаба, по-прежнему высоко число тяжелых больных – 950. Из них 606 находятся в реанимации, 508 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, лежащих в больницах региона, составляет 8 380. Остальные пациенты – в удовлетворительном состоянии.

За сутки выписано 518 человек, всего – 145 554.

Умерли 27 больных ковидом, с начала пандемии – 7 677.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 07.11.21

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