В Свердловской области 950 больных коронавирусом находятся в тяжелом состоянии

За прошедшие сутки на Среднем Урале выявлено 737 новых случаев Covid-19, в том числе 170 – в Екатеринбурге.
По сообщению регионального оперштаба, по-прежнему высоко число тяжелых больных – 950. Из них 606 находятся в реанимации, 508 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, лежащих в больницах региона, составляет 8 380. Остальные пациенты – в удовлетворительном состоянии.
За сутки выписано 518 человек, всего – 145 554.
Умерли 27 больных ковидом, с начала пандемии – 7 677.
Екатеринбург, Елена Владимирова
Екатеринбург. Другие новости 07.11.21
В России впервые за пять дней выявили менее 40 тысяч больных Covid-19. / Москва выделит деньги на строительство трамвая в Академический. / Около 30% молодежи отказывается от официального трудоустройства. Читать дальше
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42
© 2021, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube