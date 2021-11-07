«Дорога покрылась ледяной коркой»: свердловские трассы превратились в катки

ГУ МЧС Свердловской области продлило предупреждение о непогоде – сильном ветре, мокром снеге и гололеде.

Слова спасателей подтверждают читатели «Нового Дня». «Там на западе области в районе Ачита дорога просто ледяной коркой покрывалась ночью. Дождь со снегом плюс ветер – и каток», – рассказала жительница Екатеринбурга.

Главное управление МЧС России по Свердловской области советует соблюдать меры безопасности в период непогоды. «Выдвигаясь на автомобиле, необходимо максимально учитывать погодные условия и дорожную обстановку, неукоснительно соблюдать правила безопасности дорожного движения. Автолюбителям необходимо «переобуть» технику в зимнюю резину. От поездок на летней резине в период гололедицы лучше отказаться. Пешеходам важно помнить о скользких дорогах и выходить из дома заблаговременно, чтобы не было нужды торопиться», – рекомендуют в ГУ МЧС.

Такая же погода ожидается завтра, 8 ноября.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 07.11.21

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