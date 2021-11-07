«Урал» сыграл вничью с «Зенитом» – не помогла даже красная карточка

Сегодня, 7 ноября, футбольный клуб «Урал» на своём поле сыграл в вничью 0:0 с санкт-петербургским «Зенитом» в рамках 14-го тура Российской Премьер-Лиги.

На протяжении первого тайма матча игра была примерно равной. Во второй части игры питерцы на 51-й минуте остались в меньшинстве. Полузащитник Клаудиньо пошёл в жёсткий подкат против игрока «Урала» Арсена Адамова, за что получил прямую красную карточку. Большинством свердловчане воспользоваться не сумели.



«Нет смысла говорить о том, что игра была тяжёлой. Это все понимают. Нам игру, конечно, облегчило удаление. Не знаю, что там произошло. Момент не видел. Впрочем, стало легче играть. У нас появилось больше возможностей атаковать. Мы должны были контролировать мяч, играя в большинстве, менять направления атаки, искать обострения через центр поля и фланги. Наша команда это умеет делать, но мы не так много моментов сегодня создали. Нельзя было забывать и о том, что «Зенит» – это команда, которая обладает высококлассными футболистами. Напряжение они нам создавали даже вдесятером. Мы могли как забить, так и пропустить. В общем, довольны результатом, хоть и снова не забили, однако, и не пропустили», -сказал после игры главный тренер «Урала» Игорь Шалимов.

С учетом этой игры команда из Екатеринбурга не может победить 6 игр подряд. После 14 матчей «Урал» с 11 очками занимает последнее место в турнирной таблице. Следующую игру 20 ноября свердловчане проведут в Самаре. Они сыграют против «Крыльев Советов»

Екатеринбург, Никита Кондрашин

Екатеринбург. Другие новости 07.11.21

Свердловская полиция не подтвердила задержание якутского шамана. / «Дорога покрылась ледяной коркой»: свердловские трассы превратились в катки. / Подозреваемый в стрельбе по машине врача у ковидария арестован до 2 января. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»