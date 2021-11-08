Крупнейший уральский вуз переходит на дистант

Уральский федеральный университет готовится к переходу на дистант. Об этом со ссылкой на дирекцию по образованию сообщает телеграм-канал вуза. Но официального приказа о переходе на такой формат пока нет. Отметим, в праздники вуз сообщал, что с 8 ноября возобновит очную работу. Студентов такая внезапность расстраивает: многие на длинные выходные уезжали в родные города и как раз купили билеты, чтобы вернуться.

Добавим, Уральский государственный юридический университет уже выпустил приказ об уходе на дистант – до конца года. Медуниверситет тоже принял решение о дистанционном обучении, но только на эту неделю. Уральский аграрный университет будет проводить занятия дистанционно до конца месяца.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

Екатеринбург. Другие новости 08.11.21

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