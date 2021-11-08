Жителям Екатеринбурга предлагают вакцинацию во дворах (ФОТО)

Жители Екатеринбурга могут поставить прививку от коронавируса не только в поликлиниках и торговых центрах, где копятся огромные очереди, но и в своих дворах. Депутаты медицинской фракции организовали работу таких пунктов вакцинации.

Так, в Академическом Анастасия Немец и Николай Смирнягин помогают с вакцинацией в теплом помещении, где работают волонтер и медики ЦГКБ № 6, а записаться можно с помощью QR-кодов. «В подъездах и лифтах жилых домов мы размещаем объявление с QR-кодом, по которому можно найти информацию и данные для записи на вакцинацию в нашем пункте на улице Краснолесья. Весь процесс организован: люди приходят к своему времени, не толпятся в очереди. На месте квалифицированный осмотр проводят врачи – до вакцинации допускаются только те, у кого нет противопоказаний», – отметила Анастасия Немец. Ежедневно в таких пунктах вакцинируются около 100 человек.

«Спрос на выездную вакцинацию огромный. Сейчас мы рассматриваем возможность организации дополнительного помещения, где можно ставить прививки всем желающим. Спасибо руководству 6-й больницы за то, что поддержали нас и, более того, даже сами после небольшого перерыва вышли с инициативой продолжить вакцинацию рядом с домом. Мы не одни. В своих районах работают и другие депутаты медицинской фракции, увеличивают число вакцинированных, помогают медикам. Вместе мы делаем все возможное, чтобы процент привившихся в нашем городе приблизился к нужным показателям, когда будет достигнут коллективный иммунитет», – рассказал депутат Николай Смирнягин.

Аналогичную работу ведет депутат Дмитрий Николаев: на днях в своих дворах прививки ставили жители Пионерского, выездной процедурный кабинет работал в одном из помещений многоквартирного дома на улице Уральской, прививки ставили медики ЦГКБ № 7. «Летом мы проводили вакцинацию в Пионерском и Юго-Западном микрорайонах, с наступлением холодов продолжаем эту работу, но уже с учетом изменившихся погодных условий. Организуем все так, чтобы люди подходили на прививку к своему времени, им не приходилось ждать и мерзнуть на улице», – прокомментировал Дмитрий Николаев.

На Уралмаше можно привиться ТРК Veer Mall. Депутат Алексей Вихарев предоставил шатры и мебель, оплатил работу волонтеров с медицинским образованием, которые помогают жителям заполнить бланки перед прививкой. Кроме того, волонтеры помогали медикам больницы № 23 во время вакцинации в ТРК «Белка Маркет».

«Раньше мы вакцинировали во дворах жилых домов, сегодня переехали в торговые центры, потому что на улице стало холодно. Планируем вакцинировать около 20 тысяч человек до конца года. Цифра существенная. Будем продолжать эту работу, чтобы наши граждане поскорее приобрели коллективный иммунитет», – рассказал Алексей Вихарев.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

Екатеринбург. Другие новости 08.11.21

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