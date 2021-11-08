Еще 723 случая Covid-19 выявлено в Свердловской области

Темпы заболеваемости коронавирусом в Свердловской области замедлились, но количество заражений по-прежнему держится на рекордно высокой отметке. За минувшие сутки оперштаб зарегистрировал 732 новых случая Covid-19. В том числе в Екатеринбурге выявлено 138 заболевших.

В больницах остаются в тяжелом состоянии 937 пациентов, из них 503 подключены к аппаратам ИВЛ. В состоянии средней тяжести находятся 8436 человек. За сутки зарегистрировано еще 28 летальных исходов. Всего с начала пандемии от болезни скончались 7705 свердловчан.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 08.11.21

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