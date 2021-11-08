«Спутник Лайт» кончился даже в платных клиниках

Вакцины «Спутник Лайт» нет даже в платных клиниках Екатеринбурга, передает «Новый День». «Вакцины в клинике нет, когда появится, неизвестно», – сообщили в «УГМК-Здоровье». Там уточнили, что ближайшая запись на вакцинацию «Спутником V» ведется на январь.

В Центре семейной медицины также рассказали, что «Лайт» версии вакцины нет в наличии. «Запись на постановку вакцины «Спутник Лайт» невозможна! Следите за обновлением информации о наличии вакцины «Спутник Лайт» на сайте», – объяснили в ЦСМ.

В октябре, когда стало известно о введении системы QR-кодов в большинстве учреждений, многие стали ставить именно «облегченную» прививку, чтобы быстрее получить код. В итоге «Лайт» в регионе очень быстро закончился. «Новый День» задал вопрос в оперштаб о ситуации с поставками этого вида прививочного материала, однако ответа не последовало.

Отметим, что ранее Минздрав РФ рекомендовал ревакцинацию именно «Спутником Лайт». «В связи с тем, что штамм дельта идет, обязательно сегодня выйдут изменения в методические рекомендации по вакцинации, где будет написано: «Спутник Лайт» использовать только для повторной вакцинации», – говорил в начале ноября глава ведомства Михаил Мурашко.

Многие люди, у которых прошло полгода и более с момента вакцинации, прививаются «Спутником V» из-за нехватки «Лайта», а также из-за ограничений по нему. Например, в некоторых странах, где котируются российские прививочные сертификаты, пускают людей, привитых только двухкомпонентной вакциной.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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