УрФУ через неделю закрывается на дистант, очно будут проходить только лабораторные

УрФУ с 15 ноября и до конца года переходит на практически полный дистант. Очные пары будут проводить в редких исключениях.

Как сообщает телеграм-канал Уральского федерального университета, лекционные занятия в вузе будут проходить дистанционно, практические занятия (семинары и лабораторные, где не нужно оборудование) – дистанционно, но в порядке исключения очно. Лабораторные и исследовательские работы, требующие специального оборудования, будут проходить очно. Тем не менее, студенты волнуются из-за формулировки «в редких исключениях очно» и надеются на разъяснение этого положения в приказе, который еще не подписан ректором.

Как сообщил «Новому Дню» студент третьего курса Института новых материалов и технологий Сергей Середняков, скорее всего все запланированные лабораторные работы студенты сделают в ближайшее время, а потом будут учиться на дистанте вместе со всеми. «В прошлом году, когда нас посадили на дистант, было так же, – говорит Сергей. – Поэтому нас никто не заставит ходить в университет весь оставшийся семестр на одну пару в неделю. Можно будет спокойно уехать домой через полмесяца».

Екатеринбург, Мария Зыкова

Екатеринбург. Другие новости 08.11.21

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