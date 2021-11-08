В Свердловской области поймали почти 2 тысячи нарушителей антиковидного режима

За время нерабочих дней контрольные группы в Свердловской области составили около двух тысяч протоколов за нарушение антиковидных мер. К ним относится нежелание носить маску в общественных местах, а также присутствие непривитых граждан в covid-free зонах.

Напомним, по указу губернатора нерабочие дни продлились с 30 октября по 7 ноября. За это время 380 контрольных групп из сотрудников МОБ, Росгвардии и муниципальных комиссий проверили более 21,8 тысячи объектов. Среди них: торговые центры, супермаркеты, заведения общепита, спортивные центры, культурные учреждения, автосалоны, а также общественный транспорт. За нарушение правил режима эпидбезопасности были составлены 1969 протоколов, в том числе 517 – в Екатеринбурге, сообщили в ДИП губернатора. Ежедневно контрольные группы проверяют соблюдение масочного режима в выездных пунктах вакцинации, добавили в ведомстве.

Отметим, что неисполнение указа губернатора №100 влечет за собой административную ответственность по статье 6.3. КоАП «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения». Санкции статьи предусматривают штрафы для граждан от 100 до 500 рублей, для должностных лиц и ИП – от 500 до 1 тысячи рублей, для юридических лиц – от 10 до 20 тысяч рублей. Решение о размере штрафа принимает суд.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 08.11.21

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