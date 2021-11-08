В уральском небе сегодня можно увидеть мини-парад планет

Вечером 8 ноября уральцы смогут наблюдать в небе красивое астрономическое явление. Луна окажется рядом с Венерой, а чуть поодаль от них расположатся Сатурн и Юпитер. Небесные тела будут находиться низко над горизонтом, так что для наблюдений лучше выбрать открытую местность.

«Луна и Венера располагаются в юго-западной части неба. До заката эта пара будет видна на фоне вечерней зари. В целом, если открыт юго-западный горизонт, то сегодня можно увидеть мини-парад планет: у самого горизонта будет видна Венера, чуть восточнее – Луна, затем Сатурн и Юпитер. К сожалению, для парада планет они не находятся в узком поле зрения, обычно требуется не более 10 градусов. А здесь их будет разделять почти 50 градусов, если считать от Юпитера до Венеры», – отмечает уральский астроном Владилен Санакоев.

В ближайшие дни Луна поочередно будет меняться местами с планетами. Так, 9 и 10 ноября лунный диск окажется рядом с Сатурном, а 11 и 12 ноября спутник Земли визуально приблизится к Юпитеру. Чтобы лучше рассмотреть планеты, можно воспользоваться биноклем. Но и невооруженным глазом их тоже можно увидеть.

Расположение Луны и планет 11 ноября

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 08.11.21

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